Merli lascia gli incarichi dopo 24 anni

Mentre molti cittadini della montagna si sono candidati alle prossime elezioni per entrare nelle amministrazioni comunale, uno esce a fine mandato dopo 24 anni di impegni amministrativi nel comune di Baiso: Tiziano Merli, un vero recordman. Merli racconta a mezzo lettera la sua lunga storia di amministratore: "È il momento di fare un bilancio di questa mia esperienza e di ringraziare chi, a vario titolo, l’ha resa ricca e condivisa". L’assessore Merli si dice grato alla giunta e al consiglio, ma anche "ai dipendenti comunali che hanno svolto, con visione non burocratica, ma partecipata, il loro ruolo; grazie ai rappresentanti degli enti pubblici statali, regionali e provinciali, alle associazioni di volontariato e del territorio, ai referenti di frazione e ai singoli cittadini".

Merli ricorda ai futuri consiglieri: "Il ruolo dell’amministratore per me è stato molto entusiasmante e complesso nello stesso tempo, non sempre facile, con confronti spesso accesi. Ai futuri amministratori, a cui vanno i miei migliori auguri, ricordo che fare politica è dire al prossimo che non è solo. Partendo dai tanti valori che vi legano, sarà più facile individuare le giuste risposte per la nostra comunità. Preparatevi a farlo insieme".

s.b.