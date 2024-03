Messa pasquale "interforze" in Duomo. Il vescovo benedice le uniformi

Messa pasquale ‘interforze’ ieri mattina in Duomo presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi. La funzione religiosa era dedicata alle forze militari, dell’ordine e di polizia nonché alle istituzioni della città che durante il periodo festivo si prenderanno cura dei cittadini al fine di far passare loro giorni sereni e tranquilli come ha auspicato il monsignore. Presenti tutti i vertici istituzionali, dal prefetto Maria Rita Cocciufa al questore Giuseppe Maggese, fino ai comandanti di carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia locale.