MetaMorfosi, sul palco gli allievi di MaMiMò La rassegna MetaMorfosi torna per raccontare un anno di lavoro degli allievi della Scuola di Teatro MaMiMò. Gli spettacoli si terranno in vari teatri di Reggio Emilia e sono in arrivo i lavori di ristrutturazione del Teatro Piccolo Orologio. Si parte con "Lisistrata. La pace è una cosa dura" al Teatro San Francesco.