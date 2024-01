"Mi scuso per quel che ho fatto alla mamma, non accadrà mai più" Un uomo di 41 anni si è scusato in tribunale per aver maltrattato sua madre a causa di alcol e farmaci. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione con la madre. L'uomo ha ammesso la responsabilità per un singolo giorno e si è detto pentito. Non sono stati ravvisati maltrattamenti continui, ma minacce aggravate e tentata lesione. La difesa non ha chiesto alleggerimenti delle misure.