Mille diapositive dell’Appennino donate alla fototeca della Panizzi

Mille diapositive dell’Appennino reggiano, realizzate nel corso di un ventennio dal fotografo James Bragazzi, sono state donate dallo stesso autore alla fototeca e biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Un gesto fatto con amore e convinzione dal fotografo Bragazzi che afferma: "Una delle principali missioni della fototeca della biblioteca Panizzi è sempre stata, ed è ancora, quella di raccogliere e conservare testimonianze di immagini del territorio reggiano. Così come per le fotografie storiche della città e della provincia, la fototeca ha infatti il compito di conservare per i posteri tracce significative, anche a noi contemporanee, di documentazione del territorio reggiano e dei maggiori esponenti della nostra fotografia. Negli ultimi anni, grazie alla sensibilità di alcuni fotografi più attenti e significativi della nostra città, questo archivio di immagini si sta aggiornando ed arricchendo sempre di più".

Il fotografo James Bragazzi, nato a Casina nel 1952, rappresenta la sintesi di questi obiettivi fin da ragazzo incontra la fotografia e durante gli studi tecnici, compiuti a Reggio Emilia, apre il suo primo studio nel 1974. Ha viaggiato in tutto il mondo, raccontandone i luoghi attraverso le sue immagini, ma la sua ricerca trova da sempre il suo reale fondamento nel paesaggio dell’Appennino reggiano. Gli ultimi anni li ha dedicati a percorsi di esplorazione sui dettagli e sulle emozioni che nascono dall’incontro tra l’uomo e gli elementi primordiali della natura. Da sempre l’amore per la montagna, il cammino e l’avventura nelle più svariate forme, immortalate nelle sue immagini.

Documentazione del territorio montano che cambia, una ricerca artistica ed emotiva, che tocca una parte importante della fotografia. Considerato l’effettivo valore storico del materiale fotografico donato da Bragazzi, la fototeca e biblioteca Panizzi hanno accolto con entusiasmo la donazione per gli archivi cittadini: mille diapositive che riguardano riprese sull’Appennino. da Cerreto a Bismantova, da Sologno a Febbio, passando per la Pieve di Toano e il castello di Rossena. Un excursus documentario, artistico ed emozionale, da lasciare in eredità alle generazioni future. (Archivi digitali Comune di Reggio Emilia: Digit.a.re(qui il link alle collezioni già presenti: https://collezionidigitali.comune.re.it/).

Settimo Baisi