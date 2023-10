"Minacce a Brescello: "Ti spacco la testa contro il muro"".

"Ti spacco la testa contro il muro" e "Se sei un uomo scendi e vieni giù". Frasi rivolte a un vicino di casa e che sono costate la denuncia per minacce a un uomo di 65 anni e alla figlia di 24 anni. È accaduto a Brescello per una lite scaturita da futili motivi: prima la musica alta tenuta in auto dalla ragazza, nel garage del palazzo, tale da svegliare il vicino a causa del frastuono, poi la vettura della vittima che risultava parcheggiata in modo tale da ostruire il passaggio all’auto della ragazza, nel cortile dell’abitazione. Da qui era nato un diverbio tra vicini di casa, poi sfociato nelle minacce oggetto della denuncia. L’episodio è finito poi all’attenzione dei carabinieri di Brescello, i quali hanno raccolto elementi sufficienti per poter procedere con la denuncia già inoltrata alla magistratura reggiana.