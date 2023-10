Minacce col coltello al vicino di casa: denunciata una coppia

Una lite tra vicini di casa per l’apertura e chiusura della porta principale d’ingresso della palazzina si è trasformata in materiale per la magistratura reggiana, dopo che i carabinieri di Campagnola hanno denunciato una coppia (lui di 25anni e lei di 44 anni) per minaccia aggravata, violazione di domicilio e danneggiamento.

L’episodio in questione era accaduto a metà luglio. La coppia aveva affrontato il vicino, di 51 anni, con minacce gravi ("In quattro giorni ti uccidiamo") brandendo un coltellino e un martello. L’uomo destinatario delle minacce, comprensibilmente impaurito, aveva preferito allontanarsi per far calmare l’ambiente. Era stato fuori casa per circa un’oretta. Ma al suo ritorno aveva scoperto che il televisore del suo appartamento era stato danneggiato.

Non è stato difficile ipotizzare l’identità di chi poteva aver provocato il danno all’elettrodomestico. Il giorno dopo il 51enne si è presentato alla caserma di Campagnola per sporgere formale querela, segnalando anche come alla scena in questione dovevano aver assistito pure altre persone.

I carabinieri hanno avviato avviavano le indagini, raccogliendo concordi testimonianze e altri elementi di prova, che alla fine hanno portato alla denuncia della coppia alla magistratura, per rispondere dei reati a loro imputati, tra le minacce, la violazione di domicilio e il danneggiamento del televisore.

Antonio Lecci