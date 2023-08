Minaccia chi rifiuta la sua merce

Col pretesto di vendere cinture, cerca di entrare nelle abitazioni altrui. Ma alla fine chiede denaro con aria minacciosa, puntando soprattutto sulle "debolezze" di donne o persone anziane. Il giovane protagonista di questo comportamento è stato segnalato ieri mattina a Poviglio, in alcuni quartieri residenziali. In via Gruara il giovane risulta essere entrato in un giardino privato, con atteggiamento minaccioso verso i proprietari, che a fatica sono riusciti a farlo uscire dall’area dell’abitazione. È intervenuta anche una vicina di casa, la quale è stata a sua volta oggetto di minacce, continuando a chiedere denaro. Indossa un cappello scuro con visiera, maglia grigia, pantaloni scuri. Tiene tra le mani alcune cinture. La sua presenza, ma soprattutto il suo atteggiamento, è stato segnalato alle forze dell’ordine.