Modalità e patologie, ecco come accedere

Si è accolti da un infermiere e, se necessario, visitato da un medico che dispone eventuali approfondimenti diagnostici quali ecografia ed esami di laboratorio. L’esito del percorso svolto diviene disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico. La visita e gli accertamenti diagnostici nei Cau sono gratuiti per i cittadini residenti e assistiti della Regione. Per gli altri la visita ha un costo di 20 euro. Sono esenti da ticket anche le visite e le prestazioni che rientrano nel percorso di gestione di eventi traumatici lievi il cui accesso avviene entro 24 ore dall’evento. Ci si deve rivolgere al Cau in caso di: lesioni o dolori agli arti, eritemi, puntura da insetti, febbri, lombalgia, dolori addominali lievi, ferite superficiali, irritazioni cutanee, dolori articolari o muscolari, coliche, sintomi influenzali, tumefazioni, nausea o vomito. Se invece ci si reca al Cau per una patologia che richiede l’immediato intervento del 118, come ad esempio dolore toracico, grave difficoltà a respirare, un improvviso e inusuale mal di testa, verrà attivato subito il 118 per il trasferimento in ospedale.