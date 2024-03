Molinari trovato morto in camera . La procura apre un’inchiesta

È stata disposta l’autopsia, che dovrebbe essere eseguita oggi, sul corpo di Enrico Molinari, pensionato di 78 anni, trovato morto nella camera da letto della sua abitazione, sabato pomeriggio al Baccanello di Guastalla. L’ipotesi è quella del gesto estremo. Ma le versioni raccolte dai carabinieri, in particolare dalla compagna che era con lui e ha dato l’allarme, avrebbero fatto emergere sospetti. E per questo la magistratura ha avviato un’inchiesta, per togliere ogni dubbio. I parenti sono stati ascoltati già l’altra sera nella loro abitazione, mentre la compagna – originaria dell’Est Europa – è stata ascoltata a lungo in caserma. Il corpo è stato messo a disposizione della magistratura. Molinari era stato a lungo cacciatore, dirigente locale di Federcaccia e in regolare possesso di porto d’armi. In passato era stato gestore di un bar, artigiano, poi anche guardia ambientale.