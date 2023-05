Monte Prado, allarme per due escursionisti dispersi

Ore di apprensione nella serata di ieri per due escursionisti che si trovavano in difficoltà sul monte Prado. L’allarme è stato lanciato da due ragazzi intorno alle 19 di ieri. Subito sono stati allertati i soccorsi, con le squadre dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti, del Saf da Reggio e del soccorso alpino che hanno cercato di avvicinarsi ai due, rimanendo in contatto telefonico. Non è stato possibile portarli in salvo con l’elicottero a causa delle avverse condizioni meteorologiche: nella serata di ieri, infatti, in Alto Appennino scendeva una fitta pioggia e il cielo era coperto. Quindi le ricerche – che si sono fatte con il passare delle ore sempre più complesse – sono proseguite a piedi. Nella tarda serata di ieri l’intervento era ancora in corso.