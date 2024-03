Montecchio, col Salso è scontro salvezza

Turno infrasettimanale (ore 20.30) per il calcio dilettanti.

Secondo impegno in pochi giorni per Eccellenza e Promozione, mentre la Prima categoria torna in campo dopo il disco rosso di domenica causa maltempo che ha comunque costretto diversi club a rifugiarsi anche oggi sui sintetici.

Nella Serie A dei Dilettanti, apre infatti le danze il Rolo in orario pomeridiano sul sintetico del Colorno per ripartire verso la marcia salvezza dimenticando il ko nel derby con la Correggese; ex di turno l’attuale mediano e capitano rolese Lorenzo Lari. Trasferta fondamentale per il Montecchio che si misura nello scontro salvezza col Salso affidato da quasi un mese al trainer ex granata Apolloni.

Pronostico da tripla per il derby Fabbrico-Brescello Piccardo, mentre in serata la Correggese deve regolare la Pieve Nonantola del neo-tecnico Chezzi, reduce dal primo hurrà della sua gestione, per agganciare in seconda piazza il Terre di Castelli impegnato nell’andata dei quarti di finale nazionali della Coppa Italia.

Obiettivo ’salvare l’onore’ per la Bagnolese che attende una Fidentina terzultima ma in ripresa per arrestare a 8 gare la serie nera.

Ritorna sul prato del "Bedogni" il Bibbiano/San Polo per il classico con lo Sporting Scandiano: la truppa di mister Tedeschi, bloccata dal terreno impraticabile dello United Carpi, può riappropriarsi della vetta per almeno un giorno grazie al posticipo dell’attuale regina Vianese.

Può accorciare pure l’Arcetana che scende sul sintetico del San Felice orfana però dell’infortunato Sekyere. Il periodo no del Luzzara (4 ko in stecca, oltre all’uscita dalla Coppa Italia) passa dal complicato derby interno con una Riese in palla. Senza il suo bomber Zogu squalificato, la Sammartinese viaggia a Collecchio contro il Fornovo Medesano a caccia del 9° hurrà consecutivo.

In Prima categoria fari puntati per il derbyssimo cittadino d’alta quota fra Masone e Daino Santa Croce, mentre il Guastalla punta al colpo gobbo sulla capolista Ganaceto.

Le gare delle reggiane

Eccellenza. Bagnolese (8)-Fidentina (22); Colorno (37)-Rolo (34) sul sintetico di Colorno (ore 14.30); Correggese (53)-La Pieve Nonantola (26); Fabbrico (35)-Brescello Piccardo (39) ore 15; Salsomaggiore (30)-Montecchio (29) ore 14.30.

Promozione. Girone A: Felino (33)-Campagnola (29) sul sintetico di Colorno; Fornovo Medesano (35)-Sammartinese (45) sul sintetico di Collecchio (ore 20.45); Luzzara (29)-Riese (36). Posticipata a domani sera Carignano-Boretto sul neutro di Colorno. Girone B: Baiso/Secchia (33)-Atletic CdR Mutina (47) sul sintetico di Castelnovo Monti (ore 21); Bibbiano/San Polo (61)-Sporting Scandiano (37) al "Bedogni" di Bibbiano; Next Gen Terre di Castelli (19)-Castellarano (38) sul sintetico di Castelvetro; San Felice (30)-Arcetana (58); Vezzano (31)-Atletic Progetto Montagna (10) sul sintetico della Canalina (ore 20.45). Posticipata a domani sera Castelnuovo Rangone-Vianese sul sintetico di San Michele. Prima categoria. Girone B: Celtic Cavriago (11)-Boca Barco (25); Quattro Castella (27)-Basilicastello (30). Girone C: Guastalla (35)-Ganaceto (45); Masone (34)-Daino S.Croce (39) sul sintetico di San Martino; Original Celtic Bhoys (25)-Solierese (26) all’ex Sporting; Povigliese (31)-Virtus Cibeno (12) sul sintetico di Sorbolo; Reggiolo (13)-Viadana (30); Rubierese (23)-Virtus Correggio (25); S.Prospero Correggio (22)-FalkGalileo (20) ore 15; Vis S.Prospero (35)-Virtus Libertas (39).

Girone D: Consolata (15)-Carpineti (9); Lama 80 (17)-Casalgrande (46) sul sintetico di Polinago.