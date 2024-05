Moria di pesci nel torrente Crostolo, ipotesi sversamenti inquinanti a Gualtieri

Una moria di pesci è stata segnalata lungo un tratto del torrente Crostolo, nei giorni scorsi, quando il corso d’acqua ha raggiunto anche livelli piuttosto elevati per l’effetto delle abbondanti precipitazioni, oltre che per la pressione da foce del fiume Po in piena.

Alcuni cittadini, nel transitare sugli argini tra le sponde di Gualtieri e di Guastalla, hanno notato diversi pesci morti, anche di medie dimensioni, non distante dagli argini.

Impossibile pensare a carenza di risorsa idrica alla base del fenomeno, visto che di acqua ne era presente in abbondanza. Più facile ipotizzare l’effetto di qualche sversamento di sostanza inquinante, che potrebbe avere avuto conseguenze fatali per quegli animali.

Non è la prima volta che simili situazioni si verificano lungo il torrente Crostolo, soprattutto in periodi di crescita del livello per acquazzoni o abbondanti precipitazioni a monte, con sversamenti soprattutto tra Reggio e Cadelbosco.