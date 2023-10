Morta di malore a 49 anni a Cavriago: effettuato il riscontro diagnostico

È stata sottoposta a un riscontro diagnostico Federica Menabue (foto), la 49enne di Cavriago morta all’improvviso nelle prime ore di sabato mentre si trovava in una struttura ricettiva di Siracusa insieme al marito Federico Serri. La coppia era in Sicilia per lavoro e aveva deciso di prolungare la permanenza nel weekend, quando si è verificato il tragico evento. La donna, madre di una bambina di 11 anni, è stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell’albergo di Siracusa sono accorsi anche i carabinieri. Emersa la causa naturale della morte, la salma è stata portata all’obitorio di Siracusa: dopo l’ispezione medica, non essendo necessaria l’autopsia, sarà disposta la restituzione alla famiglia per la fissazione dei funerali. Menabue, che da sempre abitava a Cavriago, aveva insegnato per anni alle scuole superiori di Reggio e all’istituto San Vincenzo de’ Paoli. Il marito, ingegnere e titolare di uno studio associato in città, è da un anno fa presidente dell’Ordine professionale reggiano. La notizia ha suscitato profondo cordoglio, espresso su Facebook anche dal sindaco Francesca Bedogni.

al.cod.