Addio all’ex consigliera regionale Rita Moriconi: aveva 49 anni

Reggio Emilia, 21 febbraio 2024 – Si è spenta stamattina l’ex consigliera regionale Rita Moriconi. Aveva 49 anni. Nel 2018 era stata colta da un arresto cardiaco in casa e da allora non si è più ripresa.

Nel 2010 venne eletta, tra le fila del Partito Socialista, nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, nel listino dell’allora governatore Vasco Errani. In passato, prima di impegnarsi in politica, aveva lavorati per i Teatri e nella cooperativa Ccpl.

Moriconi lascia la figlia Bianca – avuta dal marito Alessandro Zelioli, trovato morto in circostanze oscure in Romania esattamente dieci anni fa dopo giorni in cui aveva fatto perdere le proprie tracce – e i genitori Susanna ed Ernesto.