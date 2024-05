Morto nell’incidente del 1° maggio: si indaga per omicidio stradale

Reggio Emilia, 14 maggio 2024 - La procura vuole fare piena luce sull’incidente, avvenuto il primo maggio scorso a Gavassa, che è costato la vita al 69enne imprenditore agricolo Raffaele Landi che stava guidando il suo trattore con falciatrice a rimorchio per dirigersi verso il suo terreno quando all’improvviso, intorno alle 8 del mattino, su via del Gobellino, è stato tamponato da un camioncino del latte – condotto da un 44enne di Poggio Rusco, nel mantovano – in fase di sorpasso, che stava andando nel vicino caseificio. L’agricoltore è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo.

Il magistrato Denise Panoutsopoulos ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e ha disposto una perizia cinematica (l’incarico è stato conferito lunedì all’ingegner Santo Cavallo), un accertamento tecnico non ripetibile che sarà eseguito il 24 maggio con la disamina dei mezzi coinvolti e posti sotto sequestro, custoditi ora nell’officina Corradini. Alle operazioni, parteciperà anche l’ingegner Mattia Strangi, consulente di parte della famiglia della vittima che ha affidato la tutela allo Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.

“Abbiamo accolto con estremo favore lo scrupolo e l’attenzione del magistrato inquirente nel voler approfondire tutte le circostanze del terribile incidente – spiegano i legali – del quale la famiglia non riesce ancora a capacitarsi. L’autocisterna guidata dall’indagato è piombata da dietro in fase di sorpasso, a dispetto della linea continua che vietava tale manovra".

Landi era andato in pensione da un paio d’anni ma, ancora in formissima, continuava a dare una mano al figlio nella conduzione della loro azienda zootecnica, si stava recando in un terreno di sua proprietà, poco distante da quello dove si trovano l’allevamento e la stalla delle mucche, per raccogliere il foraggio per gli animali.