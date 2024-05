Morto sul lavoro il primo maggio. Il trattore travolto da un camion

La tragedia si è consumata la mattina del giorno dedicato ai lavoratori. La vittima e una seconda persona coinvolta, erano al lavoro nel settore agricolo sulla strada di campagna in via Gobellino. Mancavano pochi minuti alle 8, quando Raffaele Landi, 69 anni, gestore dell’azienda agricola familiare, a bordo del suo trattore che trainava un carro per il trasporto e la raccolta dell’erba, veniva tamponato violentemente da un’autocisterna per la raccolta del latte. In zona sono numerosi gli allevamenti bovini e via Gobellino si trova in aperta campagna tra Gavassa e Villa Curta. "Una tragica casualità – dice la moglie Luisa – sto pensando a Raffaele che con tanta passione produceva latte, che si scontra proprio con un automezzo per la raccolta, per lo più a pochissimi metri dalla latteria, dove era diretto. Mio marito è morto mentre con tanto amore svolgeva il suo lavoro, mestiere di una vita". Secondo i rilievi della polizia locale l’agricoltore sul suo trattore stava svoltando a sinistra in una strada secondaria, quando un’autocisterna che andava nella stessa direzione, nel tentativo di superarlo, lo avrebbe tamponato violentemente. Il conducente del mezzo pesante, un 40enne del mantovano, si stava dirigendo alla vicina latteria. Nell’impatto il trattore è stato sbalzato nei campi insieme al suo conducente e si è ribaltato. Immediato l’allarme al 118: in via Gobellino sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma non c’era più nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl. Raffaele Landi lascia oltre la moglie, due figli, che sono accorsi sul luogo dell’incidente poco dopo. La notizia della morte di Landi ha fatto subito il giro di tutta la frazione in quanto la famiglia Landi è molto conosciuta e stimata. Per i funerali bisognerà attendere il nulla osta da parte del magistrato, sulla salma verrà eseguita l’autopsia. Il recupero del corpo è stato affidato alla Croce Verde. Sono numerose in queste ore le attestazioni di condoglianze e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia Landi, da tantissimi anni attiva nel mondo agricolo, con l’azienda associata alla Coldiretti e consorziata della Bonifica dell’ Emilia Centrale. I funerali di Raffaele Landi si svolgeranno nella chiesa di Gavassa. La stessa che ieri sera era gremita, in preghiera nella recita del Rosario. "Ricordo con stima il nostro associato Raffaele Landi – dichiara Marcello Zanetti, segretario della Zona Coldiretti di Reggio –. Instancabile lavoratore, allevatore insieme a uno dei due figli, di bovine da latte per Parmigiano Reggiano. Alla famglia va il mio cordoglio e quello della dirigenza della Coldiretti reggiana".

Gianni Fiaccadori