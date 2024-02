Mostra "Aktion T4", oggi il taglio del nastro

Stamattina alle 10 a Guastalla inaugura la mostra "Aktion T4", legato al progetto di eutanasia di massa delle persone con disabilità attuato dai nazisti. Il Terzo Reich provocò la morte di almeno 70mila cittadini disabili in Germania, oltre alla sterilizzazione forzata. Dal 1939 il programma ebbe luogo con soppressioni negli ospedali e in una campagna segreta da parte dei medici. Il progetto trovò larga applicazione anche in Italia. Si stima che le vittime furono più di 300mila. La mostra, allestita a palazzo ducale di Guastalla e aperta fino al 17 febbraio con ingresso libero, è organizzata dalla locale sezione Anpi, dall’associazione Anffas, dall’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e dal Comune di Guastalla. Per informazioni e visite guidate: tel. 339-8396010 oppure 348-7977566. L’evento si inserire nell’ambito della Giornata della Memoria, che a Guastalla ha già previsto pure una mostra, alla torre civica di piazza Matteotti, dedicata a Quarto Camurri, il giovane guastallese che venne fucilato a Reggio insieme ai sette fratelli Cervi. Sono stati promossi pure incontri sui temi della pace, oltre che alla presentazione del libro sul "comandante Diavolo".