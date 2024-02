Mostrano una scacciacani. Nei guai tre ragazzi

Mostrano una pistola scacciacani dal finestrino dell’auto, fermi all’uscita della tangenziale di Reggio, la polizia denuncia per procurato allarme in concorso un italiano e due tunisini. Una vicenda sconcertante, dai contorni tutti da chiarire quella avvenuta nella tarda mattinata di lunedì e che ha suscitato una notevole mobilitazione degli agenti della Squadra Volanti e della Mobile di Reggio per riuscire a rintracciare chi, da un’auto, puntava una pistola verso i veicoli in transito. Una bravata? Una prova generale di qualcosa di peggio? Un agguato? Certo è che un cittadino ha visto la scena e dato l’allarme alla centrale operativa della questura; è così iniziata la caccia alla vettura, a partire dalla zona di via Morandi dove era stata segnalata. Poco dopo l’auto le volanti l’hanno rintracciata in sosta nei parcheggi antistanti il centro commerciale Petali e lo stadio, in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, chiusa e senza nessuna persona a bordo. Data la delicatezza della situazione, come rinforzo sono stati inviati sul posto anche gli operatori della Mobile. La polizia si è posizionata in modo da chiudere tutte le vie di fuga ai tre sconosciuti e hanno con pazienza aspettato che risalissero a bordo. Dopo qualche minuto, l’attesa è stata premiata: i tre sono rientrati nell’autovettura e hanno tentato di allontanarsi ma sono stati fermati poche centinaia di metri dopo, in via Tegani, una delle strade di uscita dai Petali. I tre sono stati identificati: si tratta di due tunisini di 38 e 33 anni, e di un italiano di 24 anni, tutti con precedenti. Immediate anche le attività di perquisizione personale: tra gli indumenti dell’italiano è stata scoperta una scatola di plastica contenente 47 cartucce a salve. Gli agenti sono poi passati alla vettura: nascosta sotto il sedile anteriore del passeggero, è stata scovata una valigetta contenente una pistola. Si tratta di scacciacani, identica ad una vera pisola se non fosse per il tappo rosso. Avuta la conferma che i tre uomini fossero proprio i ricercati, i poliziotti li hanno condotti in Questura per completare le attività di identificazione e terminare la perquisizione del veicolo. Al termine di tutti gli opportuni accertamenti, i tre sono stati denunciati a piede libero alla Procura per l’ipotesi di reato di procurato allarme in concorso. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

f. c.