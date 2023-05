Muore a 24 anni in Olanda Gabriele Gallani è caduto in un canale ad Amsterdam

Tragedia ad Amsterdam: un turista di 24 anni è morto dopo essere caduto in un canale del centro della città olandese. La vittima si chiamava Gabriele Gallani era originario di Provazzano, frazione di Neviano di Parma, ma era molto conosciuto nel Reggiano.

Secondo quanto scrive il sito olandese Nl Times i servizi di emergenza hanno ricevuto la chiamata poco dopo le 00:30, e sono riusciti a ripescare il giovane grazie all’intervento dei sommozzatori. Il 24enne, che era in vacanza con amici, è stato trasportato in elicottero in ospedale, ma è deceduto alcune ore dopo. Non si conoscono ancora le circostanze che hanno portato alla tragedia, e la polizia ha aperto una inchiesta e sta cercando testimoni.

Gallani era capitano della squadra di calcioche milita in Promozione, il Team Traversetolo. Ma i primi passi da calciatore li aveva mossi nella Tricolore Reggiana. "Un ragazzo splendido, sono sconvolto! - dice il suo ex allenatore Mario Tavaglione -amato da tutti. Sono vicino alla mamma, al papà e al fratello Fabio. Insieme ai suoi ex compagni di tante partite e a tutta la Tricolore Reggiana Lo ricorderemo sempre".