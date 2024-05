Muore in Erasmus a 23 anni:. Reggiolo piange Lara Ponticiello

Un lutto che colpisce anche la comunità di Reggiolo, la scomparsa di Lara Ponticiello, la studentessa impegnata nel progetto Erasmus, stroncata da una grave forma di meningite fulminante mentre si trovava a Berlino, in Germania. Aveva 23 anni. A Reggiolo, dove la madre Roberta lavora come educatrice in una scuola d’infanzia, Lara aveva vissuto fino a qualche anno fa, poi si era trasferita con la famiglia nella vicina Gonzaga di Mantova, dove abitava. Venerdì è stata colpita da un malore improvviso, che sembrava essere stato risolto con una terapia a base di farmaci.

Ma il peggio stava per verificarsi. Poco dopo, infatti, è subentrata una complicanza clinica che ha costretto a un ricovero in ospedale, dove però la giovane è entrata in coma. Domenica si è verificato il decesso nella città tedesca, con le terapie sanitarie che, purtroppo, si sono rivelate inutili.

I genitori, subito partiti per Berlino, hanno concesso l’autorizzazione per l’espianto degli organi: ma a causa della grave infezione che ha colpito la giovane, non è stato possibile eseguire l’intervento per motivi tecnici legati alle condizioni degli stessi organi.

Lara Ponticiello aveva studiato al liceo linguistico dell’istituto Manzoni di Suzzara, specializzandosi in lingue straniere all’università di Bologna, dove nel 2022 aveva conseguito la laurea triennale in lingue.

La ragazza si era resa disponibile pure per ripetizioni di tedesco e russo a giovani studenti, dimostrando una volta ancora la sua grande passione per le lingue.

Si trovava in Germania grazie a una borsa di studio del progetto Erasmus, che permette a studenti universitari di intraprendere un periodo di studio in università di altri Paesi. Lascia nel lutto il padre Simone, la madre Roberta, un fratello e una sorella.

a. le.