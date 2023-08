Musica, buon cibo e motori Da domani la fiera di settembre

Al via domani gli eventi della tradizionale fiera di settembre a Bagnolo, promossa da Comune, Arci e associazioni del territorio.

Accanto alle consuete attrazioni del luna park e agli spettacoli in piazza Garibaldi, torna anche lo Spazio Giovani al Parco Europa con musica, intrattenimento e buon cibo. Si comincia domani con l’apertura del luna park tra piazza Garibaldi e via Anna Frank, attivo fino al 6 settembre.

Sabato dalle 15 in piazza aprono le esposizioni nei vari stand delle associazioni sportive e del volontariato del territorio, alle 18 inaugura la mostra "Arte e territorio" alle scuole elementari, oltre al raduno di auto d’epoca e l’attivazione degli stand gastronomici al parco Europa. Alle 21,30 in piazza il Galà dello sport, alle 22 al parco il Flower Party.

Domenica 3 settembre mercato ambulante in piazza, esposizioni artistiche, alle 19 il motoincontro "Passione Due Ruote Harley Davidson", alle 21,30 in piazza Garibaldi la sfilata "Colori di moda". Al parco Europa l’evento "Bagnolo in… Sospeso". Lunedì 4 settembre alle 21,30 in piazza lo spettacolo "Fiaschi Show", martedì sera il concerto della Bagnolo Jazz Band e alle 23,30 il gran finale con i fuochi d’artificio. Mercoledì 6 settembre dalle 16 fino a sera la Festa del bambino alle giostre del luna park.

Antonio Lecci