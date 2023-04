Musica e storie dall’Africa in favore della Onlus Elio’s

Una serata nel segno dell’Africa, quella che forse meno si conosce e che ha il volto più umano, più autentico e più povero, si svolgerà sabato 22 alle 21, alla Fonderia – sede della Fondazione nazionale della DanzaAterballetto – in via della Costituzione 39A.

L’iniziativa, intitolata ‘Musica e riflessioni di Africa’, è promossa dall’associazione Elio’s Onlus costituita da medici e specialisti della sanità volontari reggiani in Congo e patrocinata dal Comune di Reggio Emilia; ha lo scopo di raccontare la vera Africa attraverso musica, testimonianze, cultura e pensiero di esperti e persone che hanno vissuto e vivono il continente da molti anni, andando contro i troppi cliché. Nello stesso tempo, l’incontro è volto a sensibilizzare al sostegno di nuove iniziative sanitarie e solidaristiche, in particolare il Progetto Rdc Congo.

L’ingresso è a offerta libera (minimo 10 euro), fino all’esaurimento dei posti disponibili: è quindi necessario dare conferma della propria partecipazione tramite mail all’indirizzo [email protected]

Alla serata del 22 aprile si potranno ascoltare i contributi musicali del gruppo Whole Tone Trio autore di una originale miscela di Soul-Blues-Funky unica nel suo genere. Interverrà Marco Trovato, direttore editoriale di Africa e coordinatore delle iniziative culturali promosse dal magazine. Trovato, che viaggia dal 1990 nel continente africano realizzando inchieste e reportage, presenterà ‘Il Continente Vero – L’Africa come non l’hai mai vista’. Matteo Giusti, giornalista e scrittore, collabora con la rivista di geopolitica Limes, occupandosi di Africa e in particolare della Repubblica democratica del Congo: nel corso della serata presenterà ‘Il ruolo dell’Africa nell’equilibrio mondiale’. "Si tratta di iniziative di particolare valore sia sul piano dell’approfondimento, sia certamente sotto il profilo umanitario", ha dichiarato Lanfranco De Franco assessore a Partecipazione e Volontariato, presentando progetto e serata insieme con l’ortopedico Elisabetta Bertoldi, cofondatrice e volontaria di Elio’s Onlus. Dal 2009 l’associazione è stata presente a Goma almeno due volte all’anno per missioni chirurgiche, con l’aiuto di infermieri e fisioterapisti volontari.