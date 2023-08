Musica jazz al Villaggio Stranieri

Musica jazz e documentari con Restate. Alle 21 al Villaggio Stranieri, in via don Sturzo, torna il "Jazz del martedì" con concerti e jam session aperti al pubblico, preceduti dalle 19 da gnocco fritto e aperitivi. Alle 17 per ’Estate Popolare’ laboratorio creativo al parco Le Querce Rosse, alle 21 proiezione di cortometraggi nel cortile di via Piccinini 5.