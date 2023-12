Musica sacra in San Prospero

Stasera alle 20,45 alla basilica di San Prospero, a Reggio, viene proposto il "Magnificat anima mea Dominum", elevazione spirituale per soli, coro e orchestra, con musiche di Aurelio Signorotti e Antonio Vivaldi, eseguite dall’Ensemble corale e strumentale della Cappella Musicale della Cattedrale di Reggio, con la direzione di Primo Iotti. I testi sono attinti dal Cantico di Maria e dall’Inno di Gloria: la Vergine Maria e gli angeli protagonisti della nascita del Salvatore. In San Prospero viene eseguito, per la prima volta in tempi moderni, il Magnificat a doppio coro in otto voci tra cui un coro di solisti e un coro di ripieno. Le voci della Cappella Musicale (Sara Fornaciari, Anna Capiluppi, Morena Vellani, Marco Guidorizzi, Andrea Caselli ed Ettore Schiatti) si alternano come solisti, sostenuti dall’organico orchestrale.