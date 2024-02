Nappo out per un turno, Sgrò punito per le intemperanze a fine gara

Le decisioni del giudice sportivo.

In Serie D Giovanni Nappo, del Lentigione, sconterà un turno di squalifica dopo aver collezionato la quinta ammonizione stagionale.

Nessun provvedimento a carico di team o tesserati reggiani in Eccellenza.

In Promozione invece uno stop d due gare è stato inflitto al capitano Jorge Sgrò (Campagnola) perché a fine gara colpiva un avversario con un calcio al piede e un’ulteriore giornata per recidiva in ammonizione (la decima in totale).

Un turno a Barbieri (Sporting Scandiano).

In Prima categoria multa di 120 euro al Carpineti per intemperanze dei propri sostenitori. Out fino al 13 marzo coach Marco Bertacchi (Carpineti), espulso per doppio giallo, inoltre rivolgeva gravi proteste all’arbitro.

Due gare a Reami (Virtus Correggio). Una giornata a Croci (Carpineti), Esposito (Daino S.Croce), Zanichelli (Povigliese), Afzaz (Rubierese), Costa (Virtus Libertas).

In Seconda categoria out fino al 10 marzo mister Davide Orlandini (Gualtierese) e il dirigente Lorenzo Tirelli (Gualtierese) per comportamento irriguardoso verso l’arbitro. Un turno a Setti (Gualtierese), Cattolico e Grisendi (Montecavolo), Vezzadini (Novellara), Corbelli (Real Casina), Anceschi, Bianchi e Lappani (Santos 1948) e Incerti (Saxum United). In Terza categoria una gara a Riella e Hamza (Casalgrandese), Menzà e Ugoletti (Collagna) e Alinovi (Felina) e Crispino (Plaza Montecchio).