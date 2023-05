Nasce il gemellaggio sacro

Un "gemellaggio" unisce ora l’unità pastorale di Boretto e Brescello a quella di San Salvatore Monferrato di Alessandria, il paese natale di don Carlo Davalli, missionario salesiano in Argentina, che fu confessore e padre spirituale di Artemide Zatti, originario di Boretto, proclamato santo lo scorso autunno. Una folta rappresentanza della comunità borettese-brescellese, guidata dal parroco don Giancarlo Minotta, ha fatto visita al paese piemonetese, con tappa pure al santuario della Madonna del Pozzo, per poi essere ricevuta in municipio dal sindaco Corrado Tagliabue, per ufficializzare il patto di amicizia firmato anche dal sindaco borettese Matteo Benassi. Tra i vari impegni anche quello di intitolare un luogo pubblico a Zatti nel paese piemontese, oltre a un luogo pubblico a don Cavalli nel territorio di Boretto.