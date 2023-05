Nasce il progetto di "vicinanza solidale" Darà un sostegno alle famiglie con figli

Cosa è la "vicinanza solidale" ai propri concittadini? È una forma di solidarietà e sostegno tra famiglie con figli, seguite dai Servizi sociali territoriali. Agli interessati ad aderire al progetto è dedicato un incontro che si terrà oggi alla Polisportiva (via Sorte, 7a), alle 18,30. "Partecipare ad un progetto di vicinanza solidale significa affiancare una famiglia con figli nello svolgimento di alcuni impegni quotidiani. Ad esempio - spiegano dal Centro per le famiglie della Val d’Enza - si può accompagnarli negli spostamenti, dare supporto scolastico, affiancarli nel tempo libero, creare occasioni di socializzazione per la famiglia, dare supporto ai genitori".