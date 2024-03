Nasce la prima sezione dell’Usif il sindacato della Guardia di Finanza

Lo scorso 14 marzo è stata costituita la Sezione Territoriale della prima Associazione tra militari a carattere sindacale, sotto la sigla U.S.I.F.

Al termine delle operazioni di voto tenutesi durante l’Assemblea Costituente, alla quale hanno preso parte 38 finanzieri del Comando Provinciale, è stato nominato quale Segretario territoriale il Luogotenente Carica Speciale Giancarlo Gianpiero, in forza al Nucleo Polizia Economico-Finanziario, mentre il Luogotenente Castellucci Andrea, della Tenenza di Correggio, è stato nominato quale vice Segretario. Il Maresciallo Aiutante Foti Cristian, uno dei soci fondatore dell’Associazione Nazionale U.S.I.F., è stato nominato Delegato Provinciale.

Si tratta di un evento storico per i militari della Guardia di Finanza di Reggio. Tutte le Associazioni Sindacali Militari sono ancora in attesa che il Governo intervenga per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, per attuare l’esercizio e la tutela dei diritti sindacali, salvaguardando preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa. La questione rappresenta una svolta epocale per il mondo militare, che dopo lunghi anni di attesa per l’approvazione della legge, aspetta ora di poter effettivamente usufruire, nel più breve tempo possibile, dei nuovi benefici di tutela già riconosciuti.