Nebbia fitta, vola sulla rotonda

Schianto fra due auto nella nebbia, l’altra sera verso le 21,30 a Pieve di Guastalla, all’altezza della rotatoria tra via Sacco e Vanzetti e l’imbocco del cavalcaferrovia di via Ferrara. Un’autovettura Skoda Octavia, condotta da un 40enne, ha travolto il cartello della segnaletica stradale sulla aiuola spartitraffico, per poi finire contro una Opel Corsa che era in transito. E’ rimasta ferita la donna a bordo della Opel, una 51enne residente a Guastalla, raggiunta sul posto dagli operatori della Croce rossa che l’hanno trasportata al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere le vetture in sicurezza, oltre ai carabinieri di Luzzara per effettuare i rilievi tecnici. Illeso il conducente della Skoda, mentre la donna a bordo della Opel ha riportato traumi non gravi.

a.le.