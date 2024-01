Nella nebbia tampona il camion dei rifiuti: due feriti

Due feriti nello scontro tra un’auto e un camion per la raccolta dei rifiuti, tra via D’Azeglio e via Nova, alle porte di Novellara. E’ accaduto nella fitta nebbia, verso le 5,30 di ieri mattina. Ad avere la peggio la donna che guidava l’auto, che non si è accorta del camion Sabar fermo per la raccolta di rifiuti. Uno degli operatori si è accorto dell’arrivo della vettura e ha fatto appena in tempo a entrare nell’abitacolo, evitando di essere travolto. La donna ha riportato traumi di media gravità, l’uomo contusioni lievi medicate in pronto soccorso a Guastalla. Sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa. Rilievi dei carabinieri.