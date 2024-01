"Nessuna scuola ha aderito al progetto. Liceo Made in Italy"

"Anche a Reggio, come nel resto d’Italia, la proposta del Liceo Made in Italy si è rivelata un flop assoluto". Questo il giudizio della deputata Ilenia Malavasi, che fino al 2022, in qualità di vicepresidente della Provincia, si è occupata proprio di scuola e di programmazione scolastica. "Il fallimento di questa proposta, al di là degli aspetti di contenuto, nasce dalla non conscenza delle dinamiche e dei tempi che regolano il mondo della scuola da parte del Ministro Valditara, a partire dal mancato rispetto per gli organi collegiali, gli studenti e le loro famiglie".