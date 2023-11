Newlat, boom ricavi in nove mesi

Nei primi nove mesi del 2023, Newlat Food ha registrato ricavi pari a 600,7 milioni, in aumento del 15,2%, rispetto ai primi nove mesi del 2022, quando i ricavi furono di 521,2 milioni. Questo uno dei risultati approvati dal consiglio d’amministrazione. Il margine operativo lordo al 30 settembre 2023 si attesta a 57,1 milioni, contro i 39,6 milioni di Ebitda al 30 settembre 2022, con un incremento del 44%. L’Ebitda margin del 9,5% risulta essere in aumento rispetto al 7,6%, riportato nel terzo trimestre del 2022. Il risultato operativo al 30 settembre 2023 è pari a 31,8 milioni, rispetto ai 11,7 milioni registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente. Questo porta a un utile netto pari a 18,2 milioni, in aumento rispetto al 30 settembre 2022, il cui dato era pari a 3,5 milioni, mentre migliora la posizione finanziaria netta che risulta pari a -60,5 milioni, rispetto ai -109,8 milioni al 31 dicembre 2022. "Il nostro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza operativa e la responsabilità sociale d’impresa continua a essere la chiave del nostro successo. Guardiamo al futuro con fiducia, pronti a cogliere nuove opportunità di crescita e a creare ulteriore valore per tutti i nostri stakeholder. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per mantenere e superare gli standard che ci siamo prefissati" ha dichiarato Angelo Mastrolia, presidente di Newlat Food.