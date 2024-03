Nikon Slm sbarca alle Reggiane. Nuova sede al capannone 15b

È stata inaugurata ieri la sede italiana di Nikon Slm. La società, leader nella stampa additiva per l’industria che opera in diversi settori tra cui aereospaziale, energia e automotive, e recentemente entrata a far parte del gruppo giapponese Nikon Corporation, ha aperto la propria sede al Reggiane Parco Innovazione, nell’iconico immobile 15b. L’immobile è una struttura sopraelevata realizzata con una struttura reticolare di ferro e chiusa da vetro e policarbonato (progetto architettonico di Zamboni Associati Architettura con Cairepro).

Nella sede lavoreranno 30 ingegneri tutti occupati nell’ambito della progettazione.

"Nikon Slm Solutions rappresenta un passo in avanti molto importante per il Reggiane Parco Innovazione. L’apporto in temini di innovazione, ricerca e anche di relazioni internazionali saranno importantissime, considerando anche che sono già iniziate collaborazioni con Unimore e con Fondazione Rei", ha detto Luca Torri, ad di Stu Reggiane Spa.

"Una collaborazione ad ampio raggio che siamo certi porterà grandi risultati per il territorio e potenzia ulteriormente il posizionamento del nostro Parco come centro di eccellenza tecnologica a livello europeo".

La sede reggiana di Nikon Slm, attraverso il proprio centro di ingegneria, si occuperà della progettazione delle macchine, dello sviluppo di nuovi prodotti e di metodologie e processi innovativi di progettazione. Nel centro saranno presenti progettisti meccanici, di processo ed industrializzazione, progettisti elettrici ed elettronici e sviluppatori software.

"Siamo soddisfatti del traguardo odierno, che rappresenta per noi il compimento del primo passo di un percorso che vediamo fatto di collaborazioni, scambi e interazioni, che nel ’Reggiane’ Parco Innovazione possono trovare spazi ed interlocutori qualificati – ha detto Alessandro Polacco, engineering director di Slm Solutions Italia –. Arrivare a questo giorno con collaborazioni già attive con Unimore e Fondazione Rei, conferma le grandi potenzialità di sviluppo e rafforza le nostre aspettative per il futuro".

Il Reggiane Parco Innovazione potenzia così la propria offerta di innovazione, in un ambiente in cui startup, imprese innovative e multinazionali possono lavorare assieme per creare, condividere e sviluppare idee. Questa nuova partnership segna una tappa importante nel percorso di realizzazione del Parco perché amplia il campo di azione potendo contare sulle altissime professionalità della rete globale di Nikon Corporation in un settore in continua crescita come quello della stampa additiva.

"Il percorso del Parco Innovazione si arricchisce di un nuovo, ulteriore, importante risultato, dopo l’ingresso di Officina Credem al Capannone 17 e dopo l’apertura del Capannone 15C quale nuova sede di corsi universitari vocati al digitale – ha sottolineato il sindaco Luca Vecchi –. Ora all’interno dell’incubatore da poco completato apre una società legata al gruppo Nikon e questo dimostra da un lato il successo dell’operazione di recupero di tutta l’area delle ex Reggiane, e dall’altro dice che questo piano sta sviluppando capacità di attrattività di nuove imprese non soltanto reggiane e italiane ma anche, in una certa misura, straniere. Il Parco Innovazione è una strategia di sviluppo economico territoriale che mette al centro la capacità di richiamare sul nostro territorio imprese di alta qualità, ad alto valore aggiunto, improntate alla ricerca, all’innovazione e con una forte capacità di investimento sul capitale umano. Il tipo di attività che si stanno insediando nei capannoni e il tipo di formazione che, grazie a Unimore, sbarcherà nello stesso quadrante sono intimamente connesse e permetteranno ibridazioni e collaborazioni in grado di arricchire tutti gli attori che qui stanno convergendo".