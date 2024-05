"Noi non siamo la ’lista di destra’. Siamo i cittadini delusi da Torelli"

"Negli anni ’70 Montanelli disse: turatevi il naso e votate Dc. Oggi si chiede ai montecchiesi di tapparsi il naso e votare Montecchio Futura, senza disperdere voti, come se la lista civica Viviamo Montecchio fosse il nemico da sconfiggere". Ironizza il candidato a sindaco di Viviamo, Filippo Borghi, mentre in paese continua a sollevare accese reazioni l’appello al voto utile (scegliete Fausto Torelli, perché votare la lista di "Rifondazione comunista - Bene Comune" significa far vincere la destra) rivolto da Pd, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra agli elettori tramite una lettera aperta recapitata a tutte le famiglie. Nella lettera, firmata dalla lista Montecchio Futura con i tre simboli (non da Torelli), si legge: "È fondamentale non disperdere voti…. Un voto alla lista del Prc potrebbe involontariamente favorire la destra… La competizione elettorale si preannuncia ardua e l’esito è tutt’altro che scontato". Il Prc ha risposto piccato agli ex alleati: "Se vincerà la destra è colpa vostra, che non ascoltate i bisogni dei cittadini".

Dopo i due litiganti, interviene oggi il terzo che gode: gli avversati gli hanno riconosciuto grosse potenzialità. "Ribadiamo che la nostra Viviamo Montecchio, che si contrappone alla rielezione del sindaco uscente, non è la "destra", strumentale semplificazione voluta per rievocare arcani timori - sottolinea Borghi - È una lista civica che ha il sostegno di cittadini di centro, di destra e di sinistra i quali, delusi da Torelli, vogliono cambiare il modo di amministrare il nostro Comune. Una lista che non ha alcun dovere di rendicontare ai partiti per l’operato amministrativo; cosa palese nella lettera. Un aspetto è ancor più criticabile: l’arroganza della richiesta di voto, ritenendo gli elettori incapaci di valutare e decidere autonomamente; tutto ciò è l’antitesi della politica partecipata. Noi crediamo che si possa fare molto meglio di così e che Montecchio meriti di più". f.c.