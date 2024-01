Noicontrolemafie: gli eventi

Nuovi incontri per le scuole e appuntamenti pubblici per Noicontrolemafie. Tra l’1 e il 2 febbraio Noicontrolemafie 2023-24 prevede infatti altre quattro iniziative pubbliche – alla mattina con gli studenti delle superiori di Reggio e con quelli dell’istituto comprensivo di Poviglio e Brescello, in serata a Correggio e Castellarano – con Annamaria Frustaci, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Catanzaro, dove dal 2016 opera nel pool antimafia costituto da Nicola Gratteri. Giovedì mattina Annamaria Frustaci parlerà della sua esperienza agli studenti del liceo Canossa e della Filippo Re di Reggio Emilia: l’appuntamento è dalle 11.10 alle 12.50 nella Sala conferenze di largo Gerra, resa disponibile, in un’ottica di virtuose sinergie per la diffusione della cultura di legalità, tra le istituzioni e la società civile, in particolare Confcooperative Terre D’Emilia, Consorzio Oscar Romero e cooperativa L’Ovile.