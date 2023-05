’Nomadi Sessanta’ Cresce l’attesa per la festa

Si avvicina il giorno della festa per i 60 anni dei Nomadi, in piazza Unità d’Italia a Novellara, in programma per sabato sera, con un concerto molto atteso. La festa "Nomadi Sessanta" celebra una delle band più longeve al mondo.

L’apertura della biglietteria alle 15,30, mentre i cancelli apriranno alle 18 di sabato, avviando ufficialmente la serata. I biglietti per il concerto possono essere acquistati tramite Vivaticket Italia.

Ma la giornata prevede altri momenti speciali. Dalle 10 di sabato sarà visitabile mostra "Augusto Daolio. Uno Sguardo Libero", all’ex macello comunale di via Mascagni, che è stata inaugurata lo scorso fine settimana. Alle 16 in teatro la presentazione del libro "Una voglia di ballare che faceva luce", scritto da Beppe Carletti e Gianluca Morozzi, edito da Aliberti.

Un’occasione per immergersi nelle pagine di questo libro che racconta la storia della band e la loro passione per la musica. Nel cortile della Rocca è previsto l’allestimento di una mostra dedicata alle iniziative benefiche dei Nomadi Fan Club d’Italia, potendo scoprire e sostenere le importanti iniziative promosse dai fan club della band, testimoniando il loro impegno nel rendere il mondo un posto migliore. Ma il momento culminante della giornata arriverà alle 21, con inizio della festa musicale sul palco, con partecipazione di numerosi ospiti, tutti amici dei Nomadi. La band fondata da Beppe Carletti e dal compianto Augusto Daolio proporranno le loro canzoni intramontabili, ma anche i brani dell’ultimo album.

