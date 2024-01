"Non l’ho mai visto a riunioni e consulte"

"Non sono solito replicare, per scelta, agli attacchi". Ma Nicola Tria, assessore a lavori pubblici, legalità e coesione sociale – tra le altre deleghe – decide di fare un’eccezione per rispondere all’attacco del coordinatore di Fd’I, Alessandro Aragona ("Tria che fine ha fatto?, aveva detto ieri): "Mi pare si sia perso, probabilmente già in preda alla foga elettorale, il lavoro che in questi cinque anni è stato fatto con gruppi di controllo di comunità, cittadini dei quartieri, residenti del centro storico e delle periferie. Si è perso le riunioni e i convegni della Consulta. In nessuno di questi ho visto Aragona, il quale evidentemente parla assai di Reggio sui media, ma partecipa poco alla vita cittadina. Se poi volesse approfondire il tema, gli consiglio di scorrere il sito del Comune e scoprirebbe, con suo sommo stupore, che non è la sicurezza la delega che sta in capo al sottoscritto, bensì la legalità, che è altra cosa, anche se evidentemente i due termini sono per lui sinonimi, cosa che non è. Lo attendo a una delle prossime riunioni per dare un contributo".