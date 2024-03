Non paga e minaccia barista con un coltello

Dopo essersi rifiutato di pagare una birra, ha minacciato con un coltello il titolare di un bar. È successo sabato mattina in zona stazione dove la polizia di Stato ha denunciato un 28enne in stato di libertà con l’accusa di rapina aggravata.

I fatti sono avvenuti in un locale di piazzale Marconi. È stato il titolare stesso a chiamare il 113 della sala operativa della questura, riferendo di aver subito una rapina. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti delle Volanti che hanno ascoltato l’esercente il quale ha raccontato che un cliente, al suo invito di saldare il conto, si è rifiutato per poi minacciarlo prima mostrandogli un coltello e poi un paio di forbici. Infine si è allontanato.

La polizia – dopo essersi messa alla ricerca del responsabile e aver ascoltato altre testimonianze di clienti presenti nel locale – lo ha rintracciato poco dopo, sempre in zona stazione della quale è un abituale frequentatore e dove spesso viene individuato a bivaccare, nei pressi dello stesso esercizio commerciale. Si tratta di un 28enne nigeriano senza fissa dimora con una lunga sfilza di precedenti di polizia a vario titolo per resistenza, minaccia, rapina, lesioni personali e violazioni in materia di immigrazione. Una volta identificato, è stato poi condotto in questura.

Negli uffici della polizia di Stato, al termine delle formalità di rito, è stato poi deferito alla Procura reggiana. Dovrà risponde di rapina aggravata, ma per lui si profila anche l’accusa di possesso illecito di armi o o oggetti atti ad offendere.

Si tratta dell’ennesimo atto di violenza che allunga la scia di escalation della zona stazione che sta tornando in questi giorni alla ribalta della cronaca, con cittadini sempre più esasperati che chiedono maggior sicurezza alle istituzioni cittadine.

dan. p.