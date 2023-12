Non perdete la magia di Santa Lucia

Spettacolo per bambini e famiglie, oggi alle 16,30 al teatro Cavallerizza a Reggio, con "La lanterna di Santa Lucia" (foto) con Romina Alfieri e Marco Menghini, per la regia di Francesca Poliani. Lo spettacolo racconta la storia di un padre troppo impegnato con il lavoro che si perde proprio la magica notte tra il 12 e il 13 dicembre; la sua macchina si è rotta e non parte più. All’improvviso si ritrova però in un luogo da favola, dove incontra una donna che ha bisogno del suo aiuto…

Oggi alle 16 al salone parrocchiale di San Bartolomeo, in via Freddi, va in scena "Babbo Natale ha perso il senno" con Moreno Pigoni dei Burattini della Commedia.

Oggi alle 11 e alle 16,30 al Novecento di Cavriago è in programma "La conta che si canta. Racconto di Natale", uno spettacolo di musica e di parole messo in scena dalla compagnia Sulutumana.