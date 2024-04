Non risponde alla chiamate. I vicini vanno a controllare: pensionato trovato morto in casa

È deceduto l’altra sera, colpito da un improvviso malore, nella sua abitazione in corso Mazzini, nel cuore del centro storico di Correggio. Non è riuscito a dare l’allarme ai soccorsi. Solo più tardi i vicini di casa, insospettiti dalle mancate risposte alle loro chiamate, hanno deciso di intervenire. Uno di loro, dotato delle chiavi dell’appartamento, è entrato nella casa, trovando Guido Lusuardi a terra, in salotto, privo di vita. Immediato l’allarme ai soccorsi con l’arrivo di ambulanza, autoinfermieristica e automedica. Ma per il pensionato, di 87 anni, non c’era più nulla da fare. Non c’erano segni di violenza e neppure segni di effrazione alle porte. Subito scartata l’ipotesi di un’azione violenta, lasciando invece spazio a un malore improvviso alla base del decesso.

Come da prassi in questi casi, sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti. L’uomo, ex agente di commercio, era vedovo, senza figli e abitava da solo. I funerali giovedì mattina alle 9.15 nella basilica di San Quirino a Correggio.