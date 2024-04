"Non sarà facile ma bisogna vincere" L'esclusione della Pistoiese ha influenzato il cammino del Lentigione e del Prato nel campionato di calcio. Il Prato si riprende dopo un percorso complicato, mentre il Lentigione si prepara per i play-off. La partita odierna potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre.