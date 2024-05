Notte di follia: denunciato 29enne

Un 29enne magrebino è stato denunciato per danneggiamento, percosse, minaccia, violazione di domicilio, lesioni, violenza privata. I fatti sono avvenuti tra il 17 e il 22 aprile, 6 le vittime. Il 17 aprile il 29enne avrebbe minacciato la prima vittima nella sede di lavoro lamentando un presunto debito che avrebbe avuto nei suoi confronti, per poi andare il giorno dopo a casa sua e minacciarlo nuovamente, aggredendolo e danneggiandogli la porta di casa con dei calci. Il 22 aprile invece, dalle 4 alle 6, ubriaco, durante la notte dapprima in via Govi di Cavriago con la sua auto è andato a sbattere più volte contro un altro veicolo, poi si è recato a casa di un conoscente: qui ha rotto i vetri delle finestre e si è introdotto in casa minacciando e colpendo con alcuni pugni la vittima per poi allontanarsi. Durante il tragitto in via Arduini in mezzo alla strada ha incontrato un camion della nettezza urbana, e sceso dall’auto, ha colpito con un pugno uno dei dipendenti della ditta di smaltimento e poi nella fuga urtava con la sua auto la gamba dell’altro operatore. Entrambe le vittime sono andate al pronto soccorso (dimessi con 7 giorni di prognosi per ciascuno). Nella stessa notte, davanti a un bar, ha aggredito una donna colpendola alla nuca e, dopo averla minacciata, ha danneggiato a calci lo sportello dell’auto della donna. Il giorno dopo tutte le vittime sono andate dai carabinieri della stazione di Cavriago. L’articolata indagine: acquisiti elementi di presunta responsabilità dei reati contestati.