Novellara, aggredisce il datore di lavoro

Novellara (Reggio Emilia), 3 ottobre 2023 – Un diverbio sul mancato accoglimento della richiesta di una modifica all’orario di lavoro sarebbe alla base di un’aggressione di un lavoratore ai danni del titolare dell’azienda. E’ accaduto a Novellara lo scorso 7 settembre. E sulla vicenda hanno svolto accertamenti i carabinieri della caserma di Novellara. Un 45enne residente nel Reggiano, al culmine del diverbio, avrebbe prima gettato un pezzo di ferro sul bancone di lavoro del titolare, di 49 anni, il quale ha reagito con una lettera di richiamo formale, che il destinatario non ha neppure letto: l’ha stracciata, gettata a terra, per poi afferrare al collo il datore di lavoro, colpito con pugni e minacciato: “Non finisce qui”. La vittima è stata medicata in pronto soccorso a Guastalla per traumi guaribili in pochi giorni. La querela presentata ai carabinieri ha portato alla denuncia del 45enne per lesioni personali e minacce, al termine di una serie di accertamenti tra i quali la raccolta di testimonianze di persone presenti all’episodio in questione.