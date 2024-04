Novellara corsara a Modena

MO.BA MODENA

67

PALL. NOVELLARA

84

MO.BA MODENA BASKET: Reale 5, Twum 14, Obitso 10, Mingotti 3, Casu 6, Saccone 6, Mantovani 3, Nasuti 10, Taddei 9, Covolo ne. All. Coppeta.

NOVELLARA: Ferrari 6, Frediani 18, Morini 12, Folloni 15, Rinaldi 9, Bianchini ne, Spaggiari ne, Iannelli, Riccò 16, Doddi 7, Bovio 1. All. Boni.

Arbitri: Saraceni di Bologna e Zanetti di Rimini.

Parziali: 24-21, 39-44, 49-57.

Prezioso successo esterno per la Pallacanestro Novellara (4), che si impone sul campo del Mo.Ba Modena (0) e fa un passo importante nella classifica della poule salvezza, salendo al secondo posto del girone insieme ad Ozzano. Meglio i padroni di casa, guidati dall’ex Coppeta, in avvio, poi i bianco-rossi prendono saldamente in mano le redini del gioco e si portano al comando, dilagando nel finale coi canestri di Frediani, Riccò e Folloni.