Nubilaria, concedi il bis

Duplice anticipo in DR1 ad aprire la penultima giornata d’andata. Alle 21,15 cerca continuità il Nubilaria (8), giustiziere nell’ultimo turno del Veni Basket: i novellaresi giocano la seconda gara di fila davanti al pubblico del PalaMalagoli ospitando gli ostici Giardini Margherita (18), secondi della classe e provano a sovvertire il pronostico sfavorevole. Viaggia alla volta del capoluogo di regione anche il Basketreggio (8), reduce dal turno di riposo, che alle 21,30 fa visita agli Stars Basket Bologna (14). A completare il turno domani si gioca

Recupero. Brutta sconfitta esterna per il Basket Jolly (16) nel recupero infrasettimanale disputato alla palestra di via Primo Maggio. Ad imporsi sono i già citati modenesi del Castelfranco (14), che dimostrano di aver un conto aperto con le formazioni reggiane imponendosi 80-61 al termine di 40’ sempre in vantaggio.

Il Jolly tornerà in campo domani alle 19,30 sul campo della battistrada Audace Bombers Bologna (22); sempre domani, alle 21, la Pallacanestro Reggiolo (16) cerca riscatto in trasferta con il Veni Basket (14), mentre domenica alle 18 l’iCare Cavriago (4) fa visita alla già citata Castelfranco.