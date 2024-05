Nubilaria per salvare onore e dignità contro la Masi Casalecchio

È il fanalino Nubilaria (8) ad aprire alle 21,15 il programma della quartultima giornata di ritorno di Divisione Regionale 1, ospitando al PalaMalagoli i bolognesi della Polisportiva Masi Casalecchio (26). In via Novy Jicin si sfidano due squadre cui la vittoria manca da un po’: i padroni di casa, già retrocessi, sono reduci da 13 ko di fila, mentre gli ospiti, perdendo nello scorso weekend all’overtime contro Castelfranco, hanno colto la terza sconfitta consecutiva. Per gli uomini di Freddi, nonostante la stagione fallimentare, l’unico obiettivo è onorare le gare che mancano, salutando in modo decoroso la categoria.

Domani tris di appuntamenti: alle 18 da Progresso Happy Basket (26)-Basketreggio (18), prima di proseguire alle 19,45 con Anzola (30)-Icare Cavriago (16) e alle 21 con Benedetto 1964 Cento (18)-Basket Jolly (28). Lunedì alle 20,10 il posticipo tra Giardini Margherita (38) e Reggiolo (28).