Numerosi artisti stasera omaggiano Antonio Bonfrisco

Stasera alle 21 in piazza Prampolini è in programma l’ottavo memorial Antonio Bonfrisco, promosso dall’associazione culturale Sgrintèla, creata da musicisti legati al maestro Bonfrisco, prematuramente scomparso nel giugno 2016. Il tema dell’evento è "L’infinito", organizzato in collaborazione con Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’ingresso è libero, in caso di maltempo il memorial viene rinviato a domani sera. Si palco si alternano varie combinazioni della vastissima squadra di artisti coinvolti: Agatha Bocedi all’arpa, Alberto Venturini alla voce, Marianna Maggiore alla voce, Luca Ciavarella al pianoforte, Enrico Modini alla voce, Stefania Montanaro alla voce, Lorenzo Munari alla fisarmonica, Gaetano Nenna al clarinetto, Maurizio Trasatti al pianoforte, Orchestra Adagio & Furioso, 2strings, Duo Psiche, Flow Nasa, FriscoBand, Anna Carol. Diretti da Marcello Zuffa, presentano una scaletta che spazia da "Shine on you crazy diamond" dei Pink Floyd a "My future" di Billie Eilish, da "L’Immensità" di Don Backy a "Infinito" di Ghemon. Il titolo della serata è ispirato a Fotografia Europea 2024, partendo da un connubio curioso: sdraiando il numero 8 di questa ottava edizione si ricava il simbolo matematico dell’infinito. Per citare le note dal tema: "Tutti gli esseri viventi sono collegati in un corpo globale, i cui confini si dissolvono o si compenetrano".

Presidente della Filarmonica Città del Tricolore, Antonio Bonfrisco dal 2006 aveva contribuito alla rifondazione di questa realtà musicale. Per oltre 30 anni insegnante di educazione musicale in diverse scuole medie, diplomato al Peri, ha praticato l’attività concertistica come flautista solista di repertorio classico, e come sassofonista polistrumentista in vari gruppi musicali.