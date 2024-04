"Nuova ciclabile, finanziamento mancato: il Pd non ascolta"

"La Regione non finanzia la ciclabile Sant’Ilario-Calerno: l’ennesimo insuccesso, purtroppo, della maggioranza Pd".

La lista civica Alternativa Civica fa emergere un altro problema che la prossima amministrazione erediterà: un percorso sicuro necessario, promesso e progettato spendendo circa 30mila euro (sia pur con criticità di passaggi a ridosso di edifici lungo la Via Emilia), che non è stato ammesso a finanzamento. Sono 24 i comuni emiliano-romagnoli che otterranno fondi regionali per una mobilità sostenibile e per la realizzazione di percorsi ciclopedonali al servizio. Tra i comuni della Val d’Enza sono stati selezionati Gattatico e Montechiarugolo.

"Non è purtroppo presente Sant’Ilario, che aveva presentato una proposta dell’importo di 1.315.000 euro – dicono dalla lista civica –. Un’opportunità persa, nonostante gli ottimi rapporti tra il Comune e la Regione, che spesso manda qui i propri esponenti a fare pubbliche relazioni, Capo di gabinetto del Presidente in primis".

Il Nucleo di Valutazione regionale "ha ritenuto il progetto ammissibile ma non gli ha attribuito premialità, precludendone il finanziamento. Evidentemente, non sono sfuggite le criticità del progetto".

Alternativa Civica ne aveva evidenziate diverse: "La prima è l’incoerenza con il Piano Urbanistico, che prevede il tracciato a sud della via Emilia, mentre il progetto lo prevede a nord. Nella zona a sud abita circa il 70% dei residenti". Nel progetto sono previste "importanti discese e salite nel raccordo con via Roma (con un attraversamento di via Europa), semafori pedonali a chiamata sulla via Emilia in zona Torchio, un percorso tortuoso e a tratti molto stretto, specialmente a fianco della Chiesa di Calerno. Il Nucleo, nel definire la graduatoria, ha probabilmente tenuto conto in negativo di queste caratteristiche". I civici Alberto Iotti e Luca Paterlini, candidati a sindaco e a vicesindaco, commentano ora: "Non siamo affatto felici dell’esito negativo ottenuto dal progetto, ma se la maggioranza Pd ogni tanto avesse ascoltato anche le minoranze, forse l’esito sarebbe stato diverso".