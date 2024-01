Nuova raccolta di poesie di Farina. In tanti alla serata del Lions club

Il Lions club Allegri di Correggio ha organizzato una serata per presentare una nuova raccolta di poesie di Maria Luisa Farina, scritte dal 1992 ad oggi. Un folto pubblico, nel salone dell’Hotel President di Correggio, ha seguito l’iniziativa, con l’autrice (correggese d’origine, residente a Novellara e responsabile dell’ufficio cultura del Comune di Guastalla) in dialogo con Pietro Mariani Cerati, raccontando la genesi della sua vena poetica e quanto per lei la poesia rappresenti una "terapia per le difficoltà della vita". Sono intervenuti Fiorello Tagliavini, direttore del teatro Ruggeri di Guastalla, e Donatella Zini, regista del gruppo teatrale di Mandriolo, per recitare alcuni versi scritti dall’ospite della serata. L’evento è stato organizzato del locale Lions club per aprire una serie di appuntamenti, aperti al pubblico, dedicati al tema della cultura.